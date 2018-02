Gewonde bij botsing op rotonde in Drachten

Publicatie: zo 11 februari 2018 23.14 uur

DRACHTEN - Op de rotonde van de Stationsweg met de Ringweg is zondagavond een persoon gewond geraakt. De man reed de rotonde op toen een andere bestuurder achterop hem botste.

De man in de voorste auto is meegenomen naar het ziekenhuis. Beide voertuigen hielden weinig schade over aan het ongeval.

FOTONIEUWS