Ree doodgereden op Centrale As bij Burgum

Publicatie: do 08 februari 2018 15.23 uur

BURGUM - Een ree is donderdag rond 14.55 uur doodgereden op de Centrale As ter hoogte van Burgum. Het dier lag op de linker rijbaan tussen Quatrebras in de richting van Nijega.

De politie is ter plaatse gekomen om het dier van de rijbaan te halen zodat het verkeer weer veilig over de autobaan kon rijden.