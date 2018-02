Nieuwe roeden voor molen Windlust, Burum

Woensdag 6 februari was het zover: toen kwamen de nieuwe roeden voor

molen Windlust.

Bijna een jaar geleden waarschuwde de Rijksdienst voor Cultureel

Erfgoed (RCE) dat er mogelijk gebreken waren bij molens met deelbare

roeden. In totaal betrof dat 47 molens, van de ca. 1200 molens in

Nederland. Uit voorzorg werden deze molens stil gezet, in afwachting

van verder onderzoek door de RCE. Eén van die 47 molens was Windlust,

Burum.

Een drama voor Windlust, en voor de molenaars, want na de brand in

april 2012 konden de molenaars de geliefde dorpsmolen pas na de

heropening in september 2014 weer laten draaien. En nu weer

stilstand...

Na uitvoerig onderzoek kwam de RCE tot twee opties: vervangen van de

deelbare roeden door roeden uit één stuk, of een

verstevigingsconstructie aanbrengen. In overleg met de molenaars heeft

Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland, eigenaar van molen Windlust,

besloten over te gaan tot vervanging.

