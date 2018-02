Voorarrest verlengd: weduwe Van Seggeren in beroep

Publicatie: vr 02 februari 2018 16.59 uur

KOLLUMERZWAAG - De 33-jarige weduwe van de op 9 juli in De Westereen omgekomen Tjeerd van Seggeren blijft langer vastzitten. Dit werd donderdag besloten door de raadkamer van de rechtbank in Leeuwarden. Raadsman Tjalling van der Goot ging vrijdag in beroep tegen de verlenging van het voorarrest.

De vrouw wordt verweten betrokken te zijn bij de dood van haar man.

Het kantoor van Tjalling van der Goot laat weten dat hun cliënte elke betrokkenheid ontkent.

De raadkamer van het gerechtshof oordeelt naar verwachting binnen twee tot drie weken. Indien de voorlopige hechtenis in stand gelaten wordt, zal in maart een behandeling moeten plaatsvinden bij de rechtbank in Leeuwarden. Of het dan een inhoudelijke behandeling of een regiezitting betreft, is op dit moment nog niet duidelijk.