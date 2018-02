Wijk De Trisken in Drachten krijgt deelauto

Publicatie: wo 31 januari 2018 21.09 uur

DRACHTEN - Bewoners van de wijk De Trisken in Drachten hebben vanaf woensdag een deelauto tot hun beschikking. De auto werd in de ochtend onthuld door de wethouders Jos van der Horst en Jouke de Jong van de gemeente Smallingerland.

De Trisken heeft geen openbaar vervoer meer en daarom werd dit

initiatief genomen. Het project draait volledig op vrijwilligers en bewoners van de wijk kunnen de elektrische auto voor 1 euro per keer gebruiken. De auto kan nog niet direct gebruikt worden omdat er nog geen laadpaal aanwezig is. De verwachting is dat deze paal medio februari geplaatst wordt. Via flyers worden de bewoners op de hoogte gebracht van het nieuwe vervoermiddel in de wijk.

