Motorrijder in botsing met auto in Burdaard

Publicatie: di 30 januari 2018 14.08 uur

BURDAARD - Een motorrijder is dinsdag rond het middaguur gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Burdaard. Het ongeval vond omstreeks 12.15 uur plaats op de kruising van de Goslingawei met de Iedyk.

De motorrijder botste vol in de zijkant van de auto. De motorrijder kwam na het ongeval in de slootswal terecht. Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse. Het slachtoffer was bij kennis en is overgebracht naar het MCL in Leeuwarden De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.