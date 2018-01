Vrachtwagen raakte van de weg bij Warten

Publicatie: zo 21 januari 2018 16.08 uur

WARTEN - Op de doorgaande weg in Warten is zondagochtend een vrachtwagen van de weg gegleden. Een berger is de hele dag druk bezig om de combinatie weer op de weg te krijgen.

De Rounwei is afgesloten vanwege de berging. De vrachtwagencombinatie raakte tijdens de gladheid van de weg. In de berm werd een reclamebord geraakt. Het Groningse bergingsbedrijf Poort uit Hoogkerk is bezig om de klus te klaren.

