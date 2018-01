Winkeldief toevallig betrapt op camerabeelden

Publicatie: di 16 januari 2018 19.00 uur

LEEUWARDEN - Twee broers, de een 47 jaar oud en woonachtig in Drachten, de ander 32 en momenteel zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn dinsdag veroordeeld voor een winkeldiefstal bij het Kruidvat in Drachten, medio maart 2016 gepleegd. De diefstal van de oudste broer kwam bij toeval aan het licht, toen de politie camerabeelden bekeek waarop te zien was dat de jongste broer een flesje parfum pikte. Op diezelfde beelden zag de politie dat de 47-jarige, ook bij het Kruidvat, een kleine tent pikte.

Lokfiets

Een hele domme zet, erkende de Drachtster. Hij is later naar de winkel gegaan om het tentje alsnog te betalen. Zijn broer werd van meer feiten verdacht. In zijn zaak kwam een 52-jarige inwoner van Wolvega in beeld. De politie was een lokfiets op het spoor, die -dankzij het ingebouwde gps-zendertje- werd teruggevonden bij de Wolvegaster thuis. De fiets was in maart 2016 gestolen in Drachten. De Wolvegaster had meer verdachte spullen thuis, waaronder nog vijf fietsen en een MacBook.

Fietsen stelen

De man had bij de politie verklaard dat hij de fietsen en de laptop had gekocht van de 32-jarige verdachte. Over hem hadden een paar getuigen, waaronder zijn ex-vriendin, verklaard dat hij fietsen stelen tot een soort van dagelijkse bezigheid had verheven. Volgens de verdachte klopte daar niets van. Ook de verklaringen van de Wolvegaster verwees hij naar het land der fabelen.

Elektrische fietsen

De Wolvegaster had alles keurig bekend. Hij had zelfs nadat de politie bij hem thuis was geweest twee elektrische fietsen die hij al had verkocht, naar het bureau gebracht. Over die fietsen zei hij dat hij ze ook van de 32-jarige had gekocht. Het akkefietje had voor hem vergaande gevolgen, zijn vrouw is bij hem weggegaan. Hij kreeg een werkstraf van 70 uur.

Bewijs te mager

Wat de broers betrof kwamen officier van justitie Petra van der Vliet en de rechter niet verder dan een veroordeling voor de diefstal bij het Kruidvat. Hoewel de officier en de rechter vonden dat beide broers de schijn tegen hadden, was het bewijs te mager. De politie had de 32-jarige gelinkt aan de diefstal van de MacBook die bij de Wolvegaster was aangetroffen -eind februari 2016 gestolen bij een bloemenhandel in Drachten. De Wolvegaster had verklaard dat hij laptop ook van de 32-jarige had gekocht.

Duidelijkheid

Meer was er niet. 'Ik kan het niet bewijzen', concludeerde de officier. Ook was er volgens haar geen 'snoeihard bewijs' dat de jongste broer de fietsen had gestolen. Over het dossier was de officier niet te spreken, dat blonk volgens haar niet uit in duidelijkheid. 'Dat ga ik zeker terugkoppelen naar de politie', zei Van der Vliet. Zij stelde voor om de broers allebei een voorwaardelijke celstraf van twee weken op te leggen voor de diefstal bij het Kruidvat. De rechter vonniste conform.