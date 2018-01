Nieuwjaarsreceptie bij het Leger des Heils

TWIJZELERHEIDE - Het Leger des Heils in Twijzelerheide hield deze week een kleine nieuwjaarsreceptie. Al snel ontstond in de ontvangsthal van het appartementencomplex een gezellige boel. Onder de bewoners en de vier bezoekers, die op de uitnodiging zijn ingegaan van het Leger des Heils, was een ontspannen sfeer. Het duurde daarom niet lang, of de grappen en grollen werden onderling al snel uitgewisseld. Het zogenoemde ijs was gebroken en zo ontstond er voor iedereen een gezellige en gemoedelijke avond.

Het initiatief voor de nieuwjaarsreceptie was ook om de buurt, dorpsgenoten kennis te laten maken met de bewoners van het Leger des Heils huis. Hier worden een aantal dames en twee heren in gehuisvest. Zij komen uit soms bedreigende situaties vandaan. Sommige vrouwen zijn hier met hun kind of kinderen naar toe gevlucht. Er zijn ook twee mannen, die hun leven weer op rit proberen te krijgen. Iedereen die in dit huis woont, woont er tijdelijk. De bedoeling is, dat zij onder de begeleiding uiteindelijk toch zelfstandig gaan wonen.

"Dit is een kleinschalige groep en zij vinden het prettig om hier te wonen. Je bent zo buiten het dorp, de natuur in. Het uitzicht is prachtig, je ziet zo over de weilanden heen. Dit is een droomlokatie", zo vertelt Ineke van Buren, clustermanager van dit team. De mensen die in aanmerking komen voor het Leger des Heils hulp komen uit alle lagen van de bevolking. Het maakt niet uit welke geloofsovertuiging iemand heeft.

