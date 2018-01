Buurman (44) verdacht van ontucht met buurjongens

Publicatie: do 11 januari 2018 15.45 uur

LEEUWARDEN - Een 44-jarige inwoner van Drachten wordt ervan verdacht dat hij twee buurjongens heeft betast. De man ontkent. Hij hoorde donderdag bij de Leeuwarder rechtbank de maximale werkstraf -240 uur- en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar tegen zich eisen. De zaak kwam in oktober 2016 aan het rollen toen een van de buurjongens aan zijn moeder meldde dat de buurman een dag eerder aan hem had gezeten.

In een droom

De jongen, toen 10 jaar oud, was -net als zijn broer- kind aan huis bij de buurman. Tijdens het gamen was hij bij de buurman op de bank in slaap gevallen. Hij werd wakker doordat de buurman met zijn hand bij hem in de broek zat. De jongen had gezegd dat het leek alsof het in een droom gebeurde, de hand was alweer weg toe hij wakker werd. De buurman zou hem vaker -een keer of 3,4 had hij verklaard- met zijn hand aan zijn kruis hebben gezeten, maar dan op de broek.

Zeer geëmotioneerd

De buurman zou ook aan de oudere broer van de jongen hebben gezeten. Dat zou 7,8 jaar eerder zijn gebeurd. Volgens de broer was het zeker een keer of 16 voorgevallen dat de buurman -in verschillende situaties- aan hem zat. Toen de vader hem confronteerde zou de buurman zeer geëmotioneerd hebben gereageerd. Hij zou hebben geroepen dat er met jongste zoontje niets was gebeurd. Met de oudste zoon was wel eens iets voorgevallen. Volgens de de verdachte had hij 'per ongeluk' zijn hand in het kruis van de jongen gehad, tijdens het stoeien bij het zwembadje bij hem in de tuin.

Slachtofferverklaring

Op de vraag van rechter Chris Beuker waarom de broers dit over hem hebben gezegd, antwoordde de Drachtster dat hij geen idee had. 'Ik snap het niet', zei hij. Hij en de vader van de jongens kennen elkaar al vanaf hun jeugd. Het gezin is inmiddels verhuisd, meldde de moeder van de jongens bij het voorlezen van haar slachtofferverklaring. De oudste zoon voelt zich schuldig, dat hij nooit heeft gemeld wat er is gebeurd en dat het daarna ook zijn broertje is overkomen.

Depressieve klachten

De moeder zei dat het steekt, dat de verdachte blijft ontkennen. Als hij de ontucht zou toegeven en hulp zou zoeken, zou dat haar en haar zoons al heel erg helpen bij de verwerking. 'Het is belangrijk dat hij spijt betuigt', zei de vrouw. De oudste zoon kreeg depressieve klachten, hij heeft een intensieve traumabehandeling gehad. Ook de moeder gaat in behandeling. Zij vordert namens haar jongste zoon 1000 euro smartengeld. De oudste zoon wil 1500 euro smartengeld van de verdachte.

Pittige feiten

Officier van justitie Eelco Jepkema noemde verklaringen van de broers 'consistent en betrouwbaar'. Jepkema sprak van 'behoorlijk pittige feiten'. Bovenop de werkstraf en de voorwaardelijke gevangenisstraf -proeftijd 3 jaar- eiste de officier dat de rechtbank de Drachtster verplicht een behandeling te volgen en dat hij geen contact zoekt met de broers. Advocaat Bart Canoy vroeg om vrijspraak, hij vond dat de verklaringen van de broers onvoldoende overtuigend waren.

De Leeuwarder rechtbank doet op 25 januari uitspraak.