Politie zet video klunzige roof Gorredijk online

Publicatie: wo 10 januari 2018 20.55 uur

GORREDIJK - De politie heeft woensdag beelden online gezet van een inbraak in het tankstation aan de Wetterkant in Gorredijk. Op 12 oktober werd er ingebroken door een drietal mannen en kort nadat ze binnenkwamen, werden ze verjaagd door een mistapparaat dat de gehele shop in rook zette.

Door de daders werd een raam ingeslagen om binnen te komen. Doordat het misapparaat de shop vol rook zette, namen de drie al snel de benen. De inbrekers vluchtten het tankstation uit waarbij één van de daders zijn vermomming verloor. Zijn gezicht werd op camerabeelden vast gelegd. De politie wil graag weten wie deze inbreker(s) zijn.