Anouk voor het eerst op podium Oerrock

Publicatie: wo 10 januari 2018 10.04 uur

URETERP - Anouk staat dit jaar voor het eerst op het podium van Oerrock. Met de komst van de Nederlandse rockdiva gaat een lang gekoesterde wens van het Ureterper festival in vervulling. Maar de 19e editie van Oerrock heeft meer te bieden, zo maken ook Chef’Special, DI-RECT en Miss Montreal deel uit van de line-up op Hemelvaartsdag.

Oerrock staat gepland op 10, 11 en 12 mei en gaat op Hemelvaartsdag van start met een aanbod dat er mag zijn. Naast Anouk kan de festivalganger zich verheugen op de komst van Chef’Special, DI-RECT, Miss Montreal, Rondé, Lucas Hamming, Wulf, Les Truttes, Paceshifters, Baby Blue, Jelle B en twee bands van de Oerrock Play-Offs.

Voorzitter Sietze Boonstra is bijzonder in zijn nopjes dat Oerrock Anouk heeft weten te strikken. "We zijn jaren bezig geweest om Anouk naar Ureterp te halen. Zij is de enige Nederlandse topartiest die nog op ons lijstje ontbrak. Het is bijzonder dat Anouk dit jaar wel komt."

Het programma voor de vrijdagavond, traditioneel gratis te bezoeken, is nog niet bekend. De invulling van de tweede avond van Oerrock wordt pas bepaald als de kaartverkoop is afgerond. "Maar we garanderen een line-up die de moeite waard is om naar Oerrock te komen," belooft de voorzitter.