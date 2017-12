Carbidschieten in Frieschepalen en Drachten

Publicatie: zo 31 december 2017 18.11 uur

DRACHTEN - De liefhebbers van het carbidschieten konden Oudejaarsdag eindelijk weer los. In Frieschepalen was voor het publiek een mooi carbidkanon de absolute trekker. Hier kwam veel publiek op af.

Ook in Drachten ging het weer los in het Slingepark, hier verzamelden en kleine 30 carbidschieters. Ook hier werd een kanon ingezet maar daar was de gemeente Smallingerland niet zo blij mee. Ze moesten per direct stoppen omdat de regels waren aangescherpt. Vorig jaar mocht het zelfde kanon wel gewoon gebruikt worden.

