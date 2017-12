Vrachtwagen met 30 ton zout vast in sloot

Publicatie: wo 20 december 2017 11.34 uur

MARRUM - Langs de Nieuweweg bij Marrum is dinsdagmiddag een Duitse vrachtwagen geladen met zo’n vijfentwintig a dertig ton zout in een sloot beland.

De chauffeur reed richting een boerenerf, omdat hij een doodlopende straat in was gereden, keek hij ondertussen op zijn Tomtom. Door een fractie van onoplettenheid waren de rechterwielen al in de zeer natte berm beland. De chauffeur probeerde nog tegen te sturen maar dat mislukte. Hij kon niet voorkomen dat het voertuig kantelde en uiteindelijk in een sloot belandde.

Met man en macht is er de hele dinsdagavond en een deel van de dinsdagnacht gewerkt, om het voertuig weer op de weg te krijgen.

Rond 21.00 uur is men begonnen met een tijdelijke dam aan te leggen, zodat de telescoopkraan en de rupskraan niet wegzakten in de drassige berm. Tot 23:15 uur is men bezig geweest met het leegscheppen van de trailer. Een kraan van een nabij gelegen loonbedrijf werd hiervoor ingezet. Meerdere trekkers met kiepers kwamen bij het incident, om het zout af te voeren. Het zout werd overgebracht naar de gemeentewerf van Ferwert.

Bergingsbedrijf Broekhuizen, een telescoopkraan en de eerder genoemde rupskraan zijn vervolgens aan de slag gegaan met het rechtzetten van de combinatie. Rond 01:00 uur stond de vrachtwagen weer op z’n wielen. Daarna is de combinatie teruggesleept naar de doorgaande weg en afgevoerd door de berger.

De chauffeur is opgevangen door de boer. De Duitse man raakte bij het ongeval niet gewond.

FOTONIEUWS