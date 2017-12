Kerstfair bij de Houtskuorre in Drachten

vr 15 december 2017

DRACHTEN - Op vrijdag 15 en zaterdag 16 december houdt Houtskuorre in Drachten alweer haar tweede editie van de Kerstfair. De producten zijn altijd uniek, bijzonder en met de handgemaakt. En.. ontsproten aan het brein van de zorgvragers, die zodoende een zinvolle, maar vooral ook leuke en uitdagende invulling van hun dag hebben.

Houtskuorre, onderdeel van Stichting De Bijzondere Onderneming, staat deze dagen niet alleen: samen met Litswente, Drok Dwaande, De Eeterij, Walburg Zorg en andere bijdragers laten ze zien wat zorg inhoudt en dat we samen sterk staan. ‘Veel is mogelijk!’ is het

duidelijk uitgedragen motto.

De kerstfair is zaterdag nog te bezoeken van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Voor de kinderen is er deze dagen van alles te doen: van het beschilderen van kerstschijven tot sjoelen. Ook de inwendige mens wordt goed verzorgd door de hapjes en drankjes van De Eeterij uit Drogeham. Zodoende is alles aanwezig voor een geslaagde Kerstfair!

Houtskuorre is gevestigd aan De Hemmen 11 in Drachten.

