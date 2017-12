Vrouw (22) steelt 15.000 euro van vader

Publicatie: vr 15 december 2017 15.15 uur

LEEUWARDEN - Tegen een 30-jarige inwoonster van Burgum is vrijdag een werkstraf van 20 uur geëist wegens medeplichtigheid aan diefstal. De vrouw had een beperkte rol in een redelijk omvangrijke zaak, waarin drie andere verdachten terechtstonden. Het drietal, twee Leeuwarders (26 en 29 jaar) en een 22-jarige vrouw uit Harlingen, worden ervan verdacht dat ze een inbraak in scene hebben gezet bij de vader van de Harlingse.

Bij die nep-inbraak, in augustus 2014, werden de portemonnee van de vader, een iPad en horloge buitgemaakt. De Harlingse heeft toegegeven dat ze de spullen aan de Leeuwarders heeft gegeven, waarna een van de Leeuwarders wat sporen maakte, zodat het leek alsof er een echte inbraak had plaatsgevonden. Met de pasjes van de vader pinden de Leeuwarders dezelfde nacht 10.000 euro bij pinautomaten in Feanwâlden en Leeuwarden.

Later maakten ze met de laptop van de Burgumse -toen woonachtig in Leeuwarden- 5000 euro over naar een willekeurig persoon om de politie op een dwaalspoor te zetten. De 10.000 euro werd in drieën verdeeld, maar het geld was al snel op. Het was opnieuw de Harlingse die met een plan kwam: ze had gehoord dat haar werkgeefster -en tevens de moeder van haar beste vriendin- nogal wat contant geld in huis moest hebben. Ze maakte een kopie van de sleutel van de vriendin en gaf die aan de Leeuwarders.

Die doorzochten de woning terwijl de Harlingse op de uitkijk stond. Er werd geen geld aangetroffen. De officier van justitie eiste 180 uur werkstraf en twee maanden cel voorwaardelijk voor de Harlingse en 240 uur werken voor de 29-jarige Leeuwarder. Bij hem thuis was ook nog cocaïne en ruim 3 kilo hennep gevonden. Bij zijn stadgenoot vond de politie twee wapens, een neppistool en munitie. Daarvoor eiste de officier twee maanden celstraf en een werkstraf van 180 uur.

Uitspraak: 29 december.