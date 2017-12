Inbraak in auto aan de Schuur in Drachten

Publicatie: za 09 december 2017 13.45 uur

DRACHTEN - In auto die geparkeerd stond aan de Schuur in Drachten is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. Hierbij werd het navigatie systeem die in de auto aanwezig was meegenomen.

De eigenaar heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. De politie is op zoek naar getuigen.