Sigaretten gestolen uit supermarkt in Hurdegaryp

Publicatie: vr 08 december 2017 12.04 uur

HURDEGARYP - In een supermarkt aan de Fuormanderij in Hurdegaryp is vrijdagochtend rond 4:45 ingebroken. Bij deze inbraak is een hoeveelheid sigaretten gestolen.

Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie is inmiddels een onderzoek gestart.