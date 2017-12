Brand in sauna bij zwembad De Welle

Publicatie: di 05 december 2017 10.18 uur

DRACHTEN - In de sauna bij zwembad De Welle in Drachten is dinsdagmorgen brand uitgebroken. Er is daarop besloten het zwembad volledig te ontruimen.

Personeel van het zwembad heeft een bluspoging gedaan, hierbij hebben minimaal twee personen rook ingeademd. Zij zijn beide gecontroleerd en één van hen ging ter controle mee naar het ziekenhuis.

De brandweer heeft met een overdruk ventilator de laatste rook uit het pand geblazen. De verwachting is dat het zwembad later op de dag weer gewoon open zal zijn.

