Fonds moet economie Achtkarspelen stimuleren

Publicatie: zo 03 december 2017 13.05 uur

SURHUISTERVEEN - Afgelopen woensdag vond in Surhuisterveen de ondertekening plaats van de oprichtingsakte van de Stichting Investeringsfonds 8karspelen. Doelstelling van deze stichting is het stimuleren van de economische ontwikkeling en het creëren van werkgelegenheid in de gemeente Achtkarspelen.

Het fonds doet dit door het beschikbaar stellen van kapitaal in combinatie met, of aanvulling op, andere financieringsbronnen. Duurzame ondernemers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een aanvraag indienen bij de stichting.

Het initiatief voor het oprichten van het fonds is genomen door de gemeente Achtkarspelen, Stichting Bedrijven Centrum Achtkarspelen, Rabobank Drachten Friesland Oost en Achtkarspelen Bedrijven Contact.