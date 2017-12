Raam ingegooid op Noorderbuurt in Drachten

Publicatie: zo 03 december 2017 03.03 uur

DRACHTEN - In de nacht van zaterdag op zondag is er een raam ingegooid op de Noorderbuurt in Drachten. Het vandalisme vond plaats rond 1.00 uur.

De politie is ter plaatse geweest en roept getuigen op om zich te melden.