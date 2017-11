Maatregelen voor impuls insecten

Publicatie: do 30 november 2017 12.00 uur

DRACHTEN - Het maaien van de bermen in Smallingerland wordt afgestemd op de bloeitijd van de planten. Dat is het gevolg van een motie die dinsdagavond in de gemeenteraad over het ‘insectennetwerk’.

Smallingerland sluit door de motie, die unaniem is aangenomen, aan bij ontwikkelingen op provinciaal niveau. De afname van insecten heeft grote invloed op de vogelstand. Verschillende initiatieven worden genomen om de insectenstand te verbeteren. De provincie is bezig met een actieplan waar ook gemeenten, natuurbeherende organisatie, het bedrijfsleven en de agrarische sector bij moeten aanhaken. Doe is om met verschillende maatregelen het aantal insecten een impuls te geven. Door een netwerk van insectvriendelijke gebieden te creëren en insectvriendelijke gebieden te verbinden moet dit vorm gaan krijgen.

Voor de gemeente betekent dit afstemming van het maaien van bermen op de bloeitijd van de planten. Ook is de opdracht aan de gemeente Smallingerland om het groenbeheer dusdanig te organiseren dat de biodiversiteit optimaal behouden blijft.

De motie werd ingediend door de fracties van GroenLinks, PAUL, PvdA, D66 en FNP. Alle andere partijen sloten aan.