Gemeente beboet winkels die op zondag opengaan

Publicatie: di 28 november 2017 14.04 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland gaat winkeliers in Drachten beboeten als ze toch hun winkel openen op zondag 24 en 31 december. Als een winkel opengaat, wordt er proces-verbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie hanteert boetes tussen de 650 euro en 6000 euro.

De koopzondag is al jaren een heet hangijzer in Smallingerland. Vooral supermarkten in buurgemeenten draaien op zondag de beste omzet omdat veel mensen uit Drachten inmiddels daar boodschappen doen.

Onderneemster Ruth Hut had een actie op touw gezet om toch de laatste zondagen in het jaar open te gaan. Burgemeester Van Mourik heeft dinsdag met haar gesproken. Hierbij heeft hij haar gevraagd om de winkeliers niet verder op te roepen tot illegale acties. Ook gaf hij hierbij aan dat er boetes worden uitgedeeld omdat het gaat om een economisch delict.

Op 31 oktober 2017 heeft de raad van de gemeente Smallingerland na een uitvoerige discussie met meerderheid van stemmen besloten om geen koopzondagen toe te staan op 24 en 31 december. Dit leidde vervolgens tot de actie van winkeliers om mogelijk toch open te gaan op de betreffende dagen. De coalitiefracties (PvdA, SP, Christenunie en D66) zijn verantwoordelijk dat er geen koopzondagen in Drachten zijn. Volgend jaar kunnen inwoners van Smallingerland opnieuw een stem uitbrengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Van Mourik geeft aan: "Natuurlijk kan ik mij persoonlijk de wens van de winkeliers goed voorstellen. Aan de andere kant is er sprake van een rechtsgeldig besluit van onze democratisch gekozen volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad, over een onderwerp dat de laatste jaren herhaaldelijk uitputtend is bediscussieerd. Als burgemeester moet ik een dergelijk democratisch genomen besluit van de gemeenteraad uitvoeren en handhaven. Ik heb mevrouw Hut hierover geïnformeerd en ik heb de hoop uitgesproken dat handhaving niet nodig zal zijn, dan zijn er alleen maar verliezers."