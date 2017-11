GroenLinks doet mee aan verkiezingen Achtkarspelen

Publicatie: di 28 november 2017 10.00 uur

BUITENPOST - Voor het eerst in het bestaan van de partij doet GroenLinks in Achtkarspelen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart volgend jaar. Vorige week werd in de ledenvergadering niet alleen het verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode vastgesteld maar ook een complete kandidatenlijst gepresenteerd.

Lijsttrekker wordt de 24-jarige Tjitske Veenstra uit Buitenpost. Zij wordt het gezicht van de partij in Achtkarspelen en zal het programma uitvoeren, waarbij het motto voor de periode 2018-2022 is Sociaal, Groen en Duurzaam, Open. Op nummer twee staat Anne-Mieke van Helden, 25 jaar en eveneens afkomstig uit Buitenpost.

GroenLinks rekent op minimaal twee raadszetels en voelt zich daarin gesterkt door het goede resultaat in Leeuwarden bij de herindelings-verkiezingen van 22 november, waar de partij nu tweede is. "Als Anne-Mieke en ik in de raad komen vormen we een goed koppel om het programma uit te voeren en gezamenlijk te staan voor de visie van GroenLinks in Achtkarspelen", aldus lijstaanvoerder Tjitske Veenstra.

GroenLinks Achtkarspelen is erg tevreden met de twee jonge kandidaten voor de raad. Zij kunnen de spreekbuis zijn voor veel jongen mensen in de gemeente en bij hen meer belangstelling wekken voor de gemeentelijke politiek. Ook de anderen op de lijst, Marleen Miedema, Eisse Medema, Jacomijn Steen en Hans van den Broek zullen ondersteunen en adviseren om het werk van de raadsfractie tot een succes te maken. Eén ding hebben alle kandidaten gemeen, ze hebben een groot GroenLinks hart en dragen dat graag uit, Sociaal, Groen en Duurzaam, Open.