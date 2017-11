Dokkumer steelt lood in zijn woonplaats

Publicatie: zo 26 november 2017 13.20 uur

DOKKUM - Een 27-jarige man uit Dokkum is zaterdagmiddag door de politie opgepakt. De man wordt ervan verdacht dat hij met vermoedelijk nog iemand lood heeft gestolen van een sloopwoning aan de Van Kleffenstraat in Dokkum.

De politie kwam de verdachte op het spoor dankzij een getuige die de politie had gebeld. Agenten gingen ter plaatse en zagen in de bewuste straat twee personen op het dak van een woning. Eén van de twee mannen is korte tijd later aangehouden. Hij werd ingesloten voor verhoor.