Autohandelaar pleegde diefstal door terughalen BMW

Publicatie: vr 24 november 2017 18.00 uur

LEEUWARDEN - Een 50-jarige inwoner van Sneek is vrijdag wegens diefstal veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf. De man had in de nacht van 17 op 18 december 2014 een BMW weggehaald bij een woning aan de Betonwei in Harkema. De Sneker heeft een autohandel in Joure, hij had de BMW verkocht aan degene waar de auto geparkeerd stond. Hij zei tegen politierechter Maaike de Wit dat hij vond dat hij in zijn recht stond en dat de auto nog steeds zijn eigendom was.

Verkoopvoorwaarden

De auto was volgens hem niet afbetaald. De auto zou voor 28.000 euro zijn verkocht, maar ondanks aandringen van zijn kant zou de laatste 8000 euro niet zijn voldaan. In de verkoopvoorwaarden zou zijn opgenomen dat de auto pas eigendom was van de nieuwe eigenaar als de volledige verkoopsom was voldaan. Medio december was hij het 'een beetje zat' en besloot hij de auto op te halen. De nieuwe eigenaar had verklaard dat hij wel degelijk een betaling had gedaan aan een medewerker van de Sneker.

'Oplichter'

Die zei dat hij niet meer op goede voet stond met die medewerker, hij had ook geen navraag gedaan bij de man. Op de zitting noemde hij de oud-medewerker 'een oplichter'. De zaak was erg gedateerd. Het Openbaar Ministerie (OM) had de zaak in eerste instantie geseponeerd omdat het om een zakelijk geschil zou gaan. De eigenaar van de auto tekende bezwaar aan bij het gerechtshof middels een zogeheten artikel 12-procedure. Het hof bepaalde dat het OM de zaak alsnog aan de rechter moest voorleggen.

Geen rechtmatige reden

Volgens officier van justitie Dirk ten Boer behoorde de BMW in strafrechtelijke zin in elk geval deels aan de nieuwe eigenaar toe en had de Sneker zich schuldig gemaakt aan diefstal. De rechter was het daar mee eens, zij ging nog een stapje verder en vond zelfs dat de BMW 'goeddeels' aan de nieuwe eigenaar toebehoorde. Volgens De Wit had de handelaar 'geen rechtmatige reden' om te veronderstellen dat de auto nog steeds zijn eigendom was. De rechter legde een voorwaardelijke werkstraf op van 60 uur.

Civiele rechter

Zij hield er rekening mee dat het een oude zaak was en dat de verdachte een blanco strafblad had. De schadeclaim van de eigenaar van de auto, ruim 30.000 euro, verklaarde de rechter niet-ontvankelijk. De Wit vond de vordering te ingewikkeld om in een strafproces te behandelen. De man zal zich tot de civiele rechter moeten wenden. Omdat hij geen overschrijvingsbewijs had, heeft de Sneker volgens zijn zeggen de BMW voor de onderdelen voor een paar duizend euro doorverkocht.