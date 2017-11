Container uitgebrand in Kootstertille

Publicatie: di 07 november 2017 18.51 uur

KOOTSTERTILLE - De brandweer van Drogeham werd dinsdag even na 18.00 uur gealarmeerd voor een brand in een kliko. De kliko stond bij dorpshuis Tillehus aan de Goudtsjeblomstrjitte in Kootstertille. Twee kinderen hadden de brand ontdekt en hebben bij een bewoner aangebeld die de brandweer heeft gebeld.

De container stond in vuur en vlam bij aankomst van de brandweer. Na het uitrollen van de slang, was de brand snel geblust.

