Scouting actief tijdens Natuurwerkdag

Publicatie: za 04 november 2017 15.19 uur

VEENKLOOSTER - De Friese Natuurwerkdag telde dit jaar 26 locaties, waaronder Fogelsangh-State in Veenklooster. Door heel Nederland telt de Natuurwerkdag 573 locaties. In samenwerking met verschillende andere organisaties organiseerde Landschapsbeheer Friesland de Natuurwerkdag in Fryslân alweer voor de vijftiende keer. Jong en oud door heel Fryslân staken de handen uit de mouwen om het landschap een opknapbeurt te geven.

In Veenklooster werden om 10.00 uur de scoutingleden door Jan Willem Zwart van de Fogelsangh- State welkom geheten. Na een wandeling werd op de plek waar gewerkt ging worden uitleg gegeven over de werkzaamheden. Daarna werd door de scouts van Scouting de Brimzen uit Buitenpost hard gewerkt in de bossen rondom de Fogelsangh- State. Jonge bomen werden uitgedund, hagen werden geknipt en takken werden opgeruimd.

