Geslaagde eerste spokentocht in Ternaard

Publicatie: za 28 oktober 2017 22.40 uur

TERNAARD - Zaterdagavond spookte het in Ternaard. Dit kwam niet door de harde wind die er 's avonds stond, maar vanwege de spokentocht die werd georganiseerd.

Zo'n 120 jeugdigen hadden zich opgegeven voor de eerste spokentocht in Ternaard, die vertrok vauit dorpshuis Tunawerth. Na het horen van een spannend verhaal vertrokken de kinderen in 20 groepjes de duisternis is.

Op twaal plekken in het dorp kregen de kinderen te maken met spoken. De spokentocht werd door drie personen georganiseerd. De invulling op elke locatie werd uitbesteed aan de eigenaren van de ter beschikking gestelde panden.

