Auto vat vlam in Dokkum

Publicatie: do 19 oktober 2017 19.45 uur

DOKKUM - Aan de Rondweg-West op het parkeerterrein nabij Bakkerij Jorritsma in Dokkum vatte donderdag rond 15.15 uur een auto vlam. De autobestuurster heeft haar zoontje en zichzelf in veiligheid gebracht, waarna ze is begonnen met het blussen. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan, nadat er kortsluiting ontstond in de bekabeling en er accuzuur uit de accu ontsnapte.

Ook werden de brandweer en politie gealarmeerd. Beiden kwamen met spoed ter plaatse. De brandweer heeft een nacontrole met de warmtebeeldcamera uitgevoerd, de accu gedemonteerd en verwijderd uit het voertuig. De politie heeft bij de verdere afhandeling geholpen. Er raakte niemand gewond.

FOTONIEUWS