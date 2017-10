Kerstpakket: geef een rustmoment met speciaalbier

Publicatie: do 19 oktober 2017 13.04 uur

BURGUM - De Friese start-up Beerders maakt zich sinds 2015 sterk voor een Nederland dat zichzelf meer tijd geeft om tot rust te komen. Dat doet het bedrijf door elke maand een box met daarin vijf speciaalbieren bij haar leden te bezorgen. Na twee jaar is het echter tijd voor uitbreiding. Oprichters Douwe Hooijenga en Michael Dijkstra lanceren daarom een geheel nieuw concept; het Gerstpakket.

"Het Gerstpakket", begint Hooijenga, "is onze variant op het aloude kerstpakket. Een mooie traditie, waar we graag onze eigen draai aan geven." De basis van het pakket zijn vijf speciaalbieren. Dit wordt aangevuld met een zogeheten borrelpakket. "Denk hierbij aan kaas, worst en meer lekkers."

Dijkstra vervolgt: "Het Gerstpakket past geheel binnen onze filosofie. Ons speciaalbierabonnement draait allereerst natuurlijk om het ontdekken en genieten van speciaalbier. Maar daarnaast hopen we mensen ook mee te geven dat het belangrijk is om af en toe even op de rem te trappen. Even stilstaan betekent niet altijd achteruitgang!"

"Het Gerstpakket is daarom niet zomaar een kerstpakket", meent Dijkstra. "Het is echt een extra blijk van waardering naar alle werknemers. Want wat is er mooier dan te kunnen zeggen: ontzettend bedankt voor je inzet, neem nu vooral ook je rust?"

Alle informatie over het Gerstpakket is te te lezen op beerders.nl/gerstpakket.

Voor de komende feestdagen kunnen ondernemers in heel Nederland tot en met 31 november 2017 bestellen.