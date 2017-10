Grote brand verwoest sporthal in Burgum

Publicatie: wo 04 oktober 2017 23.43 uur

BURGUM - In sporthal de Westermar aan de Burgemeester Bothenius in Burgum is woensdagavond brand uitgebroken. Al voor de aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het dak. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand meer in het gebouw aanwezig.

Ontdekt door een beveiliger

De brand werd ontdekt door een beveiliger. De man zag rook aan de buitenkant van het pand toen hij zijn ronde deed. Hij sloeg meteen alarm omstreeks 23.30 uur. Toen hij vervolgens naar binnenging, zag hij al enorme veel rook vanaf de bovenverdieping, waar onder andere de kantine zit, komen.

Inwoners gewaarschuwd voor de rook

Bij de brand komt veel rook vrij die inmiddels over Burgum trekt. Via NL Alert werden inwoners van Burgum geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten. Ook via Twitter riep de brandweer op om zoveel mogelijk uit de rook te blijven.

Gecontroleerd uit laten branden

Uit veiligheidsoverwegingen heeft de brandweer al vrij snel besloten niet te dicht meer bij het pand te staan en om niet meer te blussen. Ze hebben de sporthal gecontroleerd laten uitbranden. De eerste brandweerploeg heeft de tank van de brandweerauto nog leeggespoten, maar daarna was er ook geen water meer. De eerste brandkraan zat namelijk op zo'n 500 meter afstand aan de Both. Lohmanlaan. Burgemeester Gebben van de gemeente Tytsjerksteradiel is tevens ter plaatse geweest om zich te laten informeren over de brand.

Omstreeks 1.35 uur kon de brandweer het sein 'brandmeester' geven. Er is vanaf dat moment gestart met het bluswerk.

