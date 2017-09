Woningbrand aan de Achterwei in Paesens

Publicatie: di 26 september 2017 23.05 uur

PAESENS - De brandweer van Anjum moest dinsdagavond rond half negen in actie komen voor een woningbrand aan de Achterwei in Paesens. Toen de brandweer arriveerde kwam er rook en vuur onder de boeidelen vandaan.

In het pand bevonden zich ten tijde van de brand twee Poolse mannen waarvan er één inmiddels op de weg stond en de andere zich nog in de woning bevond. Nadat de man werd aangeroepen om uit de woning te komen kwam ook deze naar buiten.

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar omdat er zich nog veel warmte achter het hout bevond werden de planken en de boeidelen verwijderd. De hoogwerker van de brandweer Dokkum die ook ter plaatse was hoefde niet in actie te komen.

De brandweer trof tijdens het slopen een groot wespennest aan. Over de oorzaak is op dit moment niks bekend, maar wellicht is de houtkachel in de woonkamer de oorzaak van de brand. De brandweer heeft voor de Poolse mannen diverse tassen met kleren uit de woning gehaald.

