Brand in hok achter woning aan Wyldpaed

Publicatie: zo 24 september 2017 17.46 uur

KOLLUMERZWAAG - De brandweer van De Westereen moest zondag omstreeks 17.30 uur uitrukken voor een brand in een hok aan het Wyldpaed onder Kollumerzwaag. De rookwolken waren kort na de eerste melding al in de wijde omgeving te zien.

Vijf minuten na de eerste melding werd er al direct 'middelbrand' gegeven zodat er ook een brandweervoertuig uit Buitenpost werd gealarmeerd. De 'middelbrand' werd mede gegeven omdat het vuur kan overslaan naar de woning die naast het hok staat. Dankzij de snelle inzet van de brandweer was het vuur binnen 15 minuten voor het grootste gedeelte gedoofd.

De achterzijde van de woning heeft korte tijd in brand gestaan maar kon snel geblust worden. De schuur is wel tot de grond toe afgebrand. Er raakte niemand gewond. De brand is vermoedelijk ontstaan in een houtkachel die in de schuur brandde. De bewoner ging op een zeker moment kijken en toen stond het hok al in brand.

