Dievegge kust handen en voeten winkelpersoneel

Publicatie: vr 22 september 2017 15.14 uur

LEEUWARDEN - Een inwoonster van Wijnjewoude (39) heeft op 15 juni spullen gestolen in verschillende winkels in Drachten. De vrouw is vrijdag bij verstek door politierechter Nynke Vlietstra veroordeeld tot een werkstraf van 30 uur. Ze liep tegen de lamp toen ze bij de Bristol naar buiten wilde lopen, nadat ze kleding uit haar tas had gehaald en in de winkel had achtergelaten. De vrouw werd gevraagd haar tas te legen.

Daar zat niet alleen kleding in die bij de Bristol was gepikt, ook bij de Hema, Zeeman en C&A bleek de vrouw gestolen te hebben. Toen ze werd aangesproken, werd de oorspronkelijk uit Syrië afkomstige vrouw in eerste instantie agressief. Even later zou de vrouw, die haar kinderen bij zich had, volgens de rechter de handen en voeten van het winkelpersoneel hebben gekust. Het hielp haar niet, ze werd overgedragen aan de politie.

De vrouw heeft eerder een boete gekregen, ook wegens diefstal. Ze had tegen de politie gezegd dat ze de nieuwe diefstallen had gepleegd om de boete te kunnen betalen. Omdat een geldboete duidelijk niet heeft geholpen om de vrouw op het rechte pad te krijgen, legde de rechter deze keer een werkstraf op. De straf was gelijk aan de eis van officier van justitie Ineke van Overbeeke.