Onzekerheid over beroepszaak Peinder Mieden

Publicatie: do 21 september 2017 22.44 uur

OPEINDE - Twee belanghebbenden hebben bij de raad van state beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan Peinder Mieden. Het is echter onduidelijk was dit voor gevolgen heeft.

Volgens wethouder Jos van der Horst is de verwachting dat één van de bezwaarmakers hun zaak niet doorzet. Er vindt namelijk nog overleg plaats. De andere bezwaarmaker zal zijn beroep naar verwachting wel doorzetten. "Maar er is vooralsnog geen voorlopige voorziening aangevraagd." Dit zou in de praktijk betekenen dat het bestemmingsplan in werking kan treden en de voorbereidende werkzaamheden, zoals het bouwrijp maken van de grond kan worden gestart. Ook kunnen bewoners hun omgevingsvergunning aanvragen. "Het bestek is gereed en de aanbesteding kan in gang worden gezet."

Er is volgens Van der Horst alles aangedaan om de belanghebbenden te bewegen geen beroep aan te tekenen. Mochten de bezwaarmakers wel een voorlopige voorziening aanvragen en de raad van state kent die toe, dan zouden de werkzaamheden tot de definitieve uitspraak moeten worden gestaakt.