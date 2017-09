Zaak frauderende directievoorzitter aangehouden

Publicatie: do 21 september 2017 12.00 uur

LEEUWARDEN - De Leeuwarder rechtbank heeft donderdag de rechtszaak tegen de 40-jarige oud-directievoorzitter van verzekeraar de Noorderlinge aangehouden. De verdachte, woonachtig in Grou, wordt ervan verdacht dat hij tussen 2011 en 2015 van verzekeringsmaatschappijen Zevenwouden en de Noorderlinge meer dan 550.000 euro heeft verduisterd.

De fraude kwam in september 2015 aan het licht. De directievoorzitter werd per direct op non-actief gezet. De man heeft kort voor de zitting een advocaat in de arm genomen. Omdat de raadsman zich op zo'n korte termijn niet heeft kunnen inlezen en het dossier met zijn cliënt heeft kunnen bespreken, hield de rechtbank de zaak aan.