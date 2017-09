Brand in 'gondeltent' in Drogeham

Publicatie: wo 20 september 2017 23.29 uur

DROGEHAM - De brandweer van Drogeham heeft woensdagavond een brand moeten blussen in een tent waarin een gondel stond. Dit gebeurde aan de Dykswâl in het dorp. Het gaat om de gondel van Om 'e Dyk. Zowel de tent als de gondel liepen flinke schade op door de brand. De brandweer heeft de brand geblust.

Bij de brand is niemand gewond geraakt. Eerder op de avond werd in alle 'gondeltenten' hard gewerkt aan het prikken van dalia's voor de komende gondelvaart. De gondelvaart is te bezichtigen op vrijdagavond en zaterdagavond a.s. De gondel van Om 'e Dyk raakte dusdanig beschadigd dat deze helaas niet mee kan doen aan de gondelvaart in het dorp.

FOTONIEUWS