Celstraf voor echtpaar dat moeder (77) kaal plukte

Publicatie: di 19 september 2017 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een echtpaar uit Ferwert is wegens verduistering en diefstal door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. Het stel heeft in 2015 in korte tijd bijna het complete vermogen van de moeder van de vrouwelijke verdachte (51) er doorheen gejaagd. De vrouw is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van acht maanden waarvan de helft voorwaardelijk. Haar één jaar jongere partner heeft een strafblad, hij kreeg een half jaar cel plus een half jaar voorwaardelijk.

De twee hebben in een paar maanden tijd de complete opbrengst van de woning van de (schoon-) moeder (77) verbrast. De woning, de moeder woonde toen nog in Helmond, bracht 140.000 euro op. Vier dagen na de verkoop werd er 49.000 euro opgenomen. In de weken die volgden werden er met pas van moeder -zonder dat zij het wist- en via internetbankieren een groot aantal inkopen gedaan. Het stel kocht onder andere nieuwe meubels en een nieuwe auto.

De moeder was onder druk van de verdachten naar Ferwert verhuisd. Daar zorgden de dochter en de schoonzoon ervoor dat de vrouw zo weinig mogelijk contact had met de buren en met het maatschappelijk werk. De bejaarde vrouw moest haar telefoon inleveren. De kantonrechter heeft inmiddels bepaald dat de verdachten bijna 140.000 euro en 10.000 euro aan proceskosten moeten betalen. Van die beslissing zijn ze in hoger beroep gegaan. De gemeente heeft de volledige uitkering van het stel -ruim 50.000 euro- teruggevorderd.