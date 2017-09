Diverse stormschades in Dokkum

Publicatie: wo 13 september 2017 17.55 uur

DOKKUM - De storm van woensdag heeft ook in Dokkum zijn sporen nagelaten. De harde wind met een kracht van 8 tot 9 beaufort met uitschieters naar 10 zorgden ervoor dat er in Dokkum diverse takken van boven waaiden en zelfs bomen compleet omver werden geblazen.

Op de Kweekschoolstraat waaide een boom om en kwam over de weg te liggen. Een naastgelegen boom stond ook op omvallen, maar werd tegengehouden door de omgevallen boom. Op de Holwerderweg vielen ook grote takken van de bomen waardoor de weg even voor het doorgaande verkeer was afgesloten.

Op de Altenastreek viel een boom op een woning. De brandweer van Dokkum heeft met een hoogwerker de takken met bladeren afgezaagd, waardoor het gevaar geweken was. Op de Schrans dreigde een boom op de woning te vallen. Daar zijn ook de takken verwijderd uit de kruin van de boom.

Ook de brandweer van Ternaard werd opgeroepen voor stormschade aan de Stationswei in Ternaard.

