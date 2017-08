SP-raadslid Paul van Dijk stapt uit partij

Publicatie: di 29 augustus 2017 12.42 uur

DRACHTEN - Raadslid Paul van Dijk van de SP in de gemeente Smallingerland verlaat de fractie. Hij gaat verder als eenmansfractie met de naam P.A.U.L. Door het vertrek van Paul van Dijk staat de coalitie er iets minder sterk voor maar de coalitie houdt een nipte meerderheid in de gemeenteraad.

Paul van Dijk schrijft in een brief aan de raad: "Ik kom tot mijn besluit omdat ik mij niet langer kan vinden in de werkwijze van de SP. Ik heb daarin een voor mij te groot gebrek aan openheid en transparantie ervaren. Ik blijf achter de inhoudelijke principes staan waarmee de SP de verkiezingen in 2014 in ging en waarmee de partij in de coalitie plaats heeft kunnen nemen. Die principes draag ik voortaan zelfstandig uit in de raad."