Weer een auto te water in de Drachtstervaart

Publicatie: vr 25 augustus 2017 19.30 uur

DRACHTEN - Het gebeurt niet vaak maar zo nu en dan belandt er een auto in de Drachtstervaart in Drachten. Zo ook vrijdagmiddag ter hoogte van de Korenmolen. Deze keer waren er geen personen in de auto en kwamen alle betrokkenen met de schrik vrij. Mogelijk is een vergeten handrem de oorzaak.

Een bergingsbedrijf moest er aan te pas komen om het voertuig uit de vaart te takelen.