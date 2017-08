Twee gewonden bij botsing op N355 bij Burum

Publicatie: vr 25 augustus 2017 12.08 uur

BURUM - Bij een aanrijding op de kruising van de Rijksweg (N355) met de Kloosterweg bij Burum zijn vrijdag rond 11.40 uur een man en een vrouw gewond geraakt. De bestuurder van een Seat met aanhanger wilde vanaf Burum de weg oversteken en zag de andere auto over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg. De kar was gevuld met een partij hout.

Drie ambulances, de brandweer, de politie en de traumahelikopter zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. De weg werd in verband met het ongeval afgesloten voor het doorgaande verkeer. De politie heeft - nadat de slachtoffers waren overgebracht naar het ziekenhuis - een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van de aanrijding. Een bergingsbedrijf heeft beide voertuigen afgevoerd.

