Cultureel centrum It Koartling wordt verbouwd

Publicatie: do 24 augustus 2017 16.10 uur

BUITENPOST - In Buitenpost wordt in het najaar begonnen met de renovatie en uitbreiding van sociaal-cultureel centrum It Koartling. Er wordt een ruimte gerealiseerd voor workshops en cursussen en nieuwe toiletten. It Koartling wordt verder ook toegankelijk gemaakt voor gehandicapten.

De verbouwing wordt betaald met onder andere bijdragen van de provincie en een paar fondsen. It Koartling neemt zelf het grootste deel van de kosten voor haar rekening. Met een inzamelingsactie ('tientjesactie') hoopt het centrum het nog ontbrekende stuk van het budget bij elkaar te krijgen.

Inmiddels leggen architect Jack Visser uit Surhuisterveen en aannemer Rienk Tamminga uit Buitenpost de laatste hand aan de voorbereiding. Gehoopt wordt dat tijdens de inmiddels derde editie van het Kom Erbij Festival (eind september) het formele startschot voor de werkzaamheden kan worden gegeven.

Zodra de nieuwbouw gereed is, wordt begonnen met een ingrijpende opknapbeurt en herinrichting van het bestaande gedeelte. Alles vindt zó plaats, dat de vele activiteiten in het centrum gewoon kunnen blijven doorgaan.