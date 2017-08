Politie blij met tips na flyeractie Van Seggeren

Publicatie: di 22 augustus 2017 17.03 uur

DE WESTEREEN - De politie is zeer tevreden over de flyeractie in De Westereen en en drie dorpen daarom heen. Het rechercheteam kreeg tientallen tips binnen, zo laat de politie weten. Sommigen mensen herkenden zich in gezochte personen die in de flyer werden omschreven.

Naast het huis-aan-huis flyeren zette het team ook de lichtkrant en de politietruck in. Het rechercheteam kreeg verder veel waardering van mensen waarmee is gesproken. De betrokken agenten en rechercheurs voelden veel betrokkenheid van de inwoners. Vrijwel iedereen gaf aan te willen helpen. Het rechercheteam gaat nu alle informatie verzamelen en analyseren.