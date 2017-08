Man rijdt dwars over rotonde: ravage

Publicatie: zo 20 augustus 2017 09.28 uur

DRACHTEN - Een dronken automobilist is zaterdagnacht met zijn auto dwars over een rotonde gereden op de Folgeralaan in Drachten. Het ongeval gebeurde omstreeks 2.15 uur.

De automobilist was op de rotonde rechtdoor geschoten. Bij het oversteken van de rotonde werd onder andere een boom, die midden op de rotonde stond, omver gereden. De auto raakte door de klap flink beschadigd. Er is een ambulance ter plaatse gekomen, maar uiteindelijk kwam de man met de schrik vrij. Hij bleek wel te diep in het glaasje te hebben gekeken. Hij is door de politie meegenomen naar het bureau.

