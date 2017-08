Poging tot inbraak bij bedrijf in Drachten

Publicatie: za 19 augustus 2017 17.11 uur

DRACHTEN - In de nacht van donderdag op vrijdag is er een poging tot een inbraak gedaan bij een bedrijf aan de Stationsweg in Drachten. Er is aangifte bij de politie gedaan. De politie heeft de zaak in onderzoek.