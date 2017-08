Brommelsfestijn: Open tuindagen in Harkema

Publicatie: vr 18 augustus 2017 19.27 uur

HARKEMA - Landschapstuin ‘De Teeroas’, met een oppervlakte van 5.000 vierkante meter, kan in het weekend van 26 en 27 augustus worden bezocht. Dit is in het kader van de activiteiten van het Brommelsfestijn. Zaterdag de 26ste is de tuin, gelegen aan De Mellereed 2 in Harkema, van 10.00 tot 17.00 uur geopend en zondag de 27ste van 12.00 tot 17.00 uur.

De tuin bevindt zich in de prachtige omgeving van de Fryske Wâlden. Het is een beschutte fraai aangelegde tuin, met ruim opgezette zitjes. Tevens is er een grote natuurvijver aangelegd. Vanaf een groot terras met borders met vaste planten kunnen bezoekers genieten van een fraai uitzicht over de vijver. Rondom de vijver ligt een gazon met beplanting, waaronder rododendrons en hortensia’s. Beuken- en taxushagen zorgen voor structuur en beschutting van de tuin. De familie Borger, verantwoordelijk voor al dit moois, is vaak dagelijks te vinden in de tuin.

U vindt bij de natuurlijke vijver ook nog een verhoogde vijver met waterlelies en een ‘hooikiep’ waar het heerlijk uitrusten is. Naast het tuinieren is bloemschikken eveneens een hobby van de tuinvrouw en tijdens het Brommelsfestijn worden om die reden enkele fraaie florale objecten tentoongesteld. In het aangrenzende boerenland kunt u gratis bramen plukken. Op de zaterdagmiddag is er livemuziek op het terras. Het duo, Lieneke Bolier, (zang) en Arend Jan Talens (gitaar) van de band ‘Another Time’, speelt akoestisch.

