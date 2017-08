Drachtster langer vast voor dodelijke steekpartij

Publicatie: vr 18 augustus 2017 15.04 uur

DRACHTEN - De 30-jarige man uit Drachten, die dinsdagavond door de politie werd aangehouden voor de dodelijke steekpartij in Heerenveen, is vrijdag bij de rechter-commissaris voorgeleid. Het voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft de zaak in onderzoek.

De man stormde dinsdagavond een woning in Heerenveen binnen en stak de 60-jarige bewoner neer. Hij overleed aan zijn verwondingen. De 29-jarige zoon van de man werd ook neergestoken. Hij raakte gewond.