Brandweer blust klein brandje in Drachten

Publicatie: do 17 augustus 2017 21.48 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten is donderdagavond uitgerukt voor een klein brandje onder een brug in de wijk De Drait in Drachten. Vermoedelijk is de brand aangestoken. Na aankomst van de brandweer was de brand snel geblust. Met een kettingzaag is een deel van de brug open gezaagd om te blussen.